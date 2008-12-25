Мэр Донецка возлагает ответственность на высшее руководство

Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявляет, что ответственность за финансовую нестабильность в Украине должно взять на себя высшее руководство страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.

Говоря о том, чем ему запомнился уходящий год, мэр сказал: «Я думаю, что уходящий год нес в себе элементы созидания», и добавил: «Мы выполнили те задачи, которые необходимо было выполнить, а то, что сегодня вот такие лихорадочные ситуации с финансами в стране, такая неуверенность по отдельным отраслям народного хозяйства, это пусть на себя, под свою ответственность возьмут политики и высшее руководство государства».

Как убежден А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, «органы местного самоуправления к тем катаклизмам, которые произошли, свою руку к тому, что мы сегодня имеем отрицательное в экономике, не приложили».