Глава обманутых вкладчиков объяснил, почему союз разорвал договор с Ющенко

Большая часть вины за то, что в этом году лишь половина вкладчиков, которые обратились в “Ощадбанк”, получили компенсации по вкладам Сбербанка СССР, лежит на Президенте, чем на правительстве.

Об этом УНИАН заявил председатель правления Всеукраинского союза обманутых вкладчиков Богдан РАФАЛЮК, комментируя соответствующее выступление первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА.

Б.РАФАЛЮК напомнил, что большинство запланированных к возвращению вкладов в 2008 году должно было осуществляться за счет поступлений от приватизации.

«Это был справедливый подход, предложенный ТИМОШЕНКО, поскольку советские предприятия строились в основном за счет наших вкладов в Сбербанке СССР. Мы были мощными кредиторами советской экономики, следовательно, имеем приоритетное право на доходы от приватизации», - считает Б.РАФАЛЮК.

Однако Президент, по его словам, фактически заблокировал нынешнюю приватизацию, что привело к срыву возвращения вкладов.

«Теперь же ответственность переводится на правительство. В союзе внимательно наблюдали за всеми этими процессами, именно поэтому решили расторгнуть Соглашение между нашей организацией и ЮЩЕНКО, которое мы заключали с ним 2004 году еще как с кандидатом в президенты», - сказал Б.РАФАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины А.ШЛАПАК заявил, что компенсации по вкладам Сбербанка СССР в 2008 году получили только половина обратившихся вкладчиков.

По его информации, в "Ощадбанк" за компенсациями обратились 12,523 млн. граждан. Количество вкладчиков, которые получили компенсацию в размере 1 тыс. грн., составляет 6,388 млн. человек.

«То есть, почти 6 млн. вкладчиков не получили в этом году обещанных денег. Они стоят в очереди, им дали такие бумажки и говорят: зайдите через месяц, через два, через три, мы вам их выплатим», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, если учесть, что в бюджете-2009 на возвращение утраченных вкладов запланировано 250 млн. грн., это даст возможность получить компенсацию около 270 тыс. человек. «Таким образом, через год у нас останется 5,8 млн. граждан, которым еще в 2008 году были обещаны выплаты, и которым выплаты не будут осуществлены. Это говорит о том, что никакие бюджетные расходы не должны проводиться “с кондачка”... Мы можем привести к ситуации, которая называется обманом наших людей», - констатировал О.ШЛАПАК.

Справка УНИАН. Правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины - вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн.

По данным Секретариата Президента, по состоянию на 19 декабря с.г. выплаченная вкладчикам сумма составила 5,857 млрд. грн.

По данным "Ощадбанка", последний транш на выплату компенсаций вкладчикам Министерство финансов перечислило 17 сентября в сумме 30 млн. грн., а 27 ноября – 10 млн. грн. на выплату компенсации наследникам вкладчиков.