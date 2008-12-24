Кириленко рассказал, из каких фракций наредпы бегут в его новую группу

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО надеется, что в депутатскую группу «За Украину» войдут представители разных фракций парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, сегодня в эту депутатскую группу входят 17 народных депутатов, которые являются членами партий «Наша Украина», НРУ, а также внепартийные, то есть члены фракции «Наша Украина – Народная самооборона». Он отметил, что «членов партии «Единый Центр» среди нас нет».

В.КИРИЛЕНКО отметил: «Мы открыты для депутатов всех фракций». По его словам, сегодня в парламенте «осталась, хоть и не большая пока, группа людей, которые считают, что суть политической деятельности – это не завоевание кресел или должностей, а реализация программных принципов, с которыми политические силы шли на выборы». При этом он добавил, что большинство в сессионном зале «такие тезисы воспринимают как шутку».

Он выразил надежду, что депутатская группа «За Украину» будет расти за счет народных депутатов, которые входят в другие фракции и видят свое назначение «не в угождении вождям или вождишкам».

«Мы не будем группой «против», мы будем выступать только за утверждение тех или других принципов», - сказал В.КИРИЛЕНКО.