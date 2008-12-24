Томенко увидел в Ющенко прокурора, проповедника и соратника Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить безосновательную критику в адрес ВР и начать конструктивное сотрудничество с парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

Н.ТОМЕНКО отметил, что вчера Президент во время пресс-конференции выступил с критикой в адрес депутатов и парламента, но эта критика по риторике напоминает критику, которая раздается со стороны некоторых политических сил.

«Виктор ЮЩЕНКО вчера выступал как христианский проповедник, генеральный прокурор и соратник лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА. Как христианский проповедник он выступал интересно, но долго. Как генеральный прокурор – выступал остро, но бездоказательно, а как соратник Виктора ЯНУКОВИЧА - выступал убедительно и очень убедительно», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР отметил, что хотелось бы видеть Президента, который бы в это непростое время был в сессионном зале парламента и убеждал, что страна не может эффективно жить без бюджета.

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, если Президент считает, что правительство подало безответственный бюджет, то глава государства должен «подать ответственные предложения в бюджет». «Если Виктор ЮЩЕНКО считает, что есть угрозы в экономической и социальной сфере, то, пожалуйста, в парламент представителя - и работайте, пожалуйста, в Бюджетном комитете», - сказал он.

Заместитель председателя ВР отметил, что в парламенте сегодня центр принятия решения главного документа страны – бюджета.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что до Нового года, в любом случае, будет принят бюджет. «Всевозможные попытки перенести – это попытки неправильные и ошибочные», - сказал он.