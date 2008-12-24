Янукович хочет отправить в отставку всех, а начать с Тимошенко

Ряд резонансных заявлений во вторник сделал лидер оппозиции. Виктор Янукович - за кадровые изменения в руководстве страны.

"Ничего не даст увольнение Стельмаха. Увольнение Стельмаха - это политика Тимошенко, которая хочет показать, что кто-то виноват, но не правительство. Мы это хорошо понимаем. Поэтому нужно начинать с правительства. Потом я согласен подойти к процедуре рассмотрения вопроса по Национальному банку, а затем - к началу импичмента Президента", цитирует Януковича 5 канал.