Ющенко встретится с послами G7
08:28, 24 декабря 2008Политика
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Будут обсуждаться актуальные вопросы
Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет встречу с послами стран «Большой семерки» и представителем Европейской комиссии, аккредитованными в Украине.
Как сообщает пресс-служба Президента, в ходе разговора будут обсуждаться актуальные вопросы международной жизни, проблемы мировой безопасности и последующие направления сотрудничества между Украиной и другими государствами на международной арене.
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