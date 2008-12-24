Ющенко встретится с послами G7

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет встречу с послами стран «Большой семерки» и представителем Европейской комиссии, аккредитованными в Украине.

Как сообщает пресс-служба Президента, в ходе разговора будут обсуждаться актуальные вопросы международной жизни, проблемы мировой безопасности и последующие направления сотрудничества между Украиной и другими государствами на международной арене.