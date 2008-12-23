Черновецкий обещает подчинить всех лично себе

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен до конца срока своих полномочий провести полную централизацию власти в cтолице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Моя философия управления заключается в следующем: полная централизация. Я - очень властный человек, и мои заместители. Полная централизация абсолютно всего того, что происходит в Киеве, абсолютно всего – централизация ЖЕКов, больниц, школ. Все будут подчиняться лично мне. За все я буду нести ответственность перед киевлянами», - сказал мэр.

По его объяснению, цель организации такой власти в столице – не позволить, «чтобы жулики управляли городом». «Потому что 90% денег в тени, взятки…», - сказал мэр.

«Я вам гарантирую, что до конца своего конституционного срока я централизирую все. Децентрализация – это путь в никуда. При всем при том, что это как-то влияет на демократию. Ну, с демократией мы подождем, а с улучшением жизни бабушек ждать нельзя», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.