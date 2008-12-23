Тимошенко видит проблемы, если НБУ за неделю не сделает доллар по 6,0-6,5

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет экономически и финансово обоснованным курс национальной валюты на уровне 6,0-6,5 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая в Верховной Раде Украины.

По ее словам, девальвация курса гривни за период с начала октября т.г. составила 38,5%.

Премьер высказала мнение, что в случае, если Национальному банку Украины не удастся в течение нескольких дней или, максимум, недели вернуть курс в экономически обоснованные рамки, то возникнут проблемы у заемщиков коммерческих банков с платежами по их обязательствам.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что созданная в парламенте Временная следственная комиссия даст оценку действиям Нацбанка в кризисный период.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса».

22 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поставил перед Национальным банком Украины задачу до конца 2008 года укрепить национальную валюту до 8 грн./долл.