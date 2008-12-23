Черновецкий хочет «загнать с аукциона» исторические здания Киева

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ планирует продавать исторические здания Киева на международных аукционах.

Как передает корреспондент УНИАН, о своем намерении проводить подобные аукционы он заявил сначала на встрече с предпринимателями, которая проходила в мэрии перед пресс-конференцией городского председателя.

«Сегодня будет подписано мое распоряжение. Я в интересах сохранения исторического лица Киева, все десятки тысяч исторических особняков готов выставить на аукцион, на продажу на условиях, что фасад здания будет соблюдаться, внутренность – на ваше рассмотрение, может быть самой современной», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ представителям сферы предпринимательства. По его словам, «цены будут небольшие» в связи с кризисом в стране. Он также поделился, что сам планирует принять участие в этих аукционах.

На пресс-конференции на просьбу журналистов объяснить подробнее эту инициативу, мэр столицы сказал, что в городе много старых особняков, которые необходимо привести в надлежащий вид. Как пример он привел старое здание, где сейчас расположен детский садик завода «Арсенал». По его словам, там «среди помпезности и истории на мраморные колоны писают дети».

«В чем смысл: все, кто плохо использует эти исторические особняки, они в основном уже приватизированы, Ирэна Реонольдовна (КИЛЬЧИЦКАЯ – УНИАН) их загонит с аукциона. Мы дадим рекламу в «Евроньюс», по всем абсолютно международным источникам. Разместим информацию в Интернете, и нашим предпринимателям предложим. Их с удовольствием купят», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, все, что будет являться ценным в этих исторических зданиях, будет отмечено в пунктах договоров.

«Главное – фасады. Мы запретим изменять фасады. Мы не позволим неуважительно относиться к истории», - заверил мэр столицы.