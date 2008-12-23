Кириленко нашел себе новую должность

В Верховной Раде создана депутатская группа «За Украину!», в состав которой вошли 17 народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народного Союза “Наша Украина”, председателем группы избран Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Участники группы приняли совместное заявление, в котором изложили основные цели и принципы новосозданного объединения.

«Все, кому свобода и благосостояние каждого украинца дороже должностей, рейтингов и бездумного обогащения, должны объединить свои усилия», - говорится в документе. Участники группы заявили о намерении действовать «не как представители фракций, партий или коалиций, а исключительно как представители народа, который доверил нам в этом антиукраинском, насквозь коррумпированном парламенте отстаивать украинский интерес».

«Наша цель – давно назревшие системные изменения», - отмечается в заявлении.

Группа открыта для присоединения народных депутатов, которые разделяют ее цели и принципы.