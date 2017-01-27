Украинская делегация летает в Минск частными чартерами - СМИ (фото, видео)

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", видео которого опубликовано на YouTube-канале.

Самолетом, который доставляет украинскую делегацию в Минск, может быть Bombardier Global Express 6000, который стоит около 40 миллионов долларов, имеет австрийскую регистрацию и бортовой номер OE-IDO.

Этот Bombardier с бортовым номером ОЭ-IDO базируется в аэропорту "Киев" и постоянно используется Виктором Пинчуком.

Также представители Украины прилетали из Минска на частном самолете Bombardier Challenger 300. Этот самолет с бортовым номером OE-HDI также имеет австрийскую регистрацию.

А вот в августе 2016 года из Минска прилетел Gulfstream G200 с бортовым номером OE-HSN и австрийской регистрацией. Прибыл представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

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Журналисты направили запрос Виктору Пинчуку с просьбой сообщить, предоставлял ли олигарх этот самолет для перелетов украинской стороны на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минск и на каких условиях. Но ответа на момент публикации не поступило.

Советник председателя СБУ Юрий Тандит признает, что иногда группа пользуется чартерами: "Мы действительно передвигаемся в Минск, в том числе на самолетах. Чьи самолеты, я не знаю. Когда мы вылетаем, если мы летим самолетом, в Минск, то мы собираемся в определенном координатором месте. Предположим, в терминале такого-то аэропорта в такое-то время. Садимся в самолет и в самолете летим и работаем".

Ирина Геращенко, находясь в командировке за границей, согласилась ответить на вопросы журналистов в Facebook. "Государство чартеры не финансирует. Это я ответственно вам заявляю. Как ими пользуются те, кто их используют, – это не за счет государства", – отметила она.

Пресс-служба Леонида Кучмы посоветовала обратиться в Администрацию президента: "По всем вопросам относительно работы украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, обращайтесь, пожалуйста, в Администрацию президента Украины".

Всего за год состоялось 28 публично анонсированных заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске.