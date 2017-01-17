Геращенко об освобождении пленных: в Минских соглашениях нет пункта "обмен всех на всех"

Об этом заявила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, комментируя ситуацию с обменом пленных, пишет Украинская правда.

"В Минских соглашениях написано не "всех на всех" – а "всех, кто незаконно удерживается". Это ключевая фраза", - пояснила она.

Геращенко также отметила, что в Украине никого на улицах не хватают.

"Если ты совершил преступление, то об этом появляется запись в реестре досудебных расследований и дальше это дело расследуется. А кто удерживается на неконтролируемых украинской властью территориях? Ребята, которые мобилизованы и выполняли присягу. За нарушение какого закона их там держат? А за что удерживают гражданское население?", - добавила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы.

По ее словам, "все наши люди там содержатся незаконно. Но для того, чтобы их освободить в условиях войны, мы идем на все эти компромиссы (освобождение из-под стражи людей, которые нарушили украинские законы – УНИАН)".

Как сообщал УНИАН, по словам Геращенко, боевики включили в списки на обмен пленными людей, которые пропали без вести, требуя от Украины "освободить" их.