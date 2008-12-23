Пинзеника отстранили от бюджета?

Сегодня Кабмин направит в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2009 год. «Этот бюджет не для слабонервных», — кратко охарактеризовал содержание главного финансового документа министр экологии Георгий Филипчук. Как стало известно «Делу», доходная часть бюджета составляет 235 миллиардов гривен, дефицит бюджета — 31 миллиард. Инфляция заложена на уровне 9,5%, ВВП — 0,4%, а курс гривни по отношению к доллару — 7-7,50. Сам проект бюджета был роздан министром только на вчерашнем вечернем внеочередном заседании Кабмина.

Подготовкой бюджета занимался первый вице-премьер Александр Турчинов, тогда как министр финансов Виктор Пинзеник был фактически отстранен от главного финансового документа страны. «У меня проекта бюджета еще нет и, я думаю, что им не располагает даже министр финансов», — подтвердил один из министров правительства. Вчера во второй половине дня Александр Турчинов провел консультации по этому вопросу с депутатами коалиции и министрами. Сам министр финансов Виктор Пинзеник отказался давать какие-либо комментарии и выглядел подавленно, отмечает издание. Правительство планирует представить проект бюджета вместе с рядом законопроектов, направленных на минимизацию бюджетных расходов. «На заседании согласительного совета коалицианты просили внести в повестку дня на вторник 17 законопроектов, касающихся налогообложения, льгот и акцизных сборов», — отметил первый вице-спикер Александр Лавринович. Однако спикер парламента Владимир Литвин отмечает, что согласно решению Конституционного суда, бюджет нельзя принимать в пакете с другими законами.

Чтобы обойти это препятствие, Кабмин планирует подготовить спецпостановление об упрощенной процедуре рассмотрения бюджета.

Как отмечают в бюджетном комитете, они еще не видели бюджет. «У нас уже случалось в истории, что бюджетный комитет рассматривал бюджет за один день, это может повториться и сейчас», — объяснил «бютовец» Валерий Писаренко. Таким образом, голосование по бюджету может пройти в четверг.