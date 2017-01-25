МИД требует от РФ немедленно прекратить репрессии против журналистов на оккупированных ею территориях

Об этом говорится в комментарии МИД относительно осуждения в ПАСЕ и ОБСЕ нарушений в области свободы СМИ на незаконно оккупированных Россией территориях Украины.

«Ухудшение ситуации в сфере свободы СМИ и безопасности журналистов в оккупированном Крыму вызывает серьезное беспокойство в Украине и во всем цивилизованном мире», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД заявляют о полной поддержке требование ПАСЕ к российской власти немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также прекратить на оккупированном Крымском полуострове уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Наталии Кокориной и Николая Семены по надуманным обвинениям в «сепаратизме».

«Среди приведенных в Резолюции ПАСЕ фактов ухудшения ситуации в сфере свободы, вызванных действиями государства-оккупанта, указано, в частности, закрытие телеканала АТР и других крымскотатарских СМИ», - отмечается в сообщении.

«Последними подтверждениями высокого уровня обеспокоенности ситуацией, которая возникла в результате вооруженной агрессии России против Украины, стали Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2141 (2017) «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», принятая 24 января 2017 года, и заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович, обнародованная в тот же день», - подчеркнули в МИД.

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«Последними подтверждениями высокого уровня обеспокоенности ситуацией, которая возникла в результате вооруженной агрессии России против Украины, стали Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2141 (2017) «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», принятая 24 января 2017 года, и заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович, обнародованное в тот же день», - подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что в частности, подчеркивая в своем документе ухудшение ситуации со свободой прессы в Европе, ПАСЕ отдельное внимание обращает на вопиющие нарушения прав человека и основных свобод на оккупированных территориях Украины – как в Крыму, так и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где, в частности, продолжается подавление свободы СМИ, а журналисты остаются среди наиболее уязвимых объектов репрессий со стороны российской оккупационной власти.

«В своем заявлении представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович также осуждает репрессивные практики оккупационного режима в Крыму и на Донбассе. В частности, ею подвергнуты критике ограничение доступа к информации, плюрализма мнений и ухудшение ситуации с безопасностью журналистов. Вполне разделяем высказанное Дуней Миятович мнение относительно дела Николая Семены о недопустимости преследования журналиста за выражение собственных мнений и необходимости снятия с него всех обвинений», - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины также призывает международные организации продолжать внимательно отслеживать проблематику прав человека и основных свобод на незаконно оккупированных Россией украинских территориях под постоянным контролем и добиваться беспрепятственного доступа туда для осуществления постоянного международного мониторинга ситуации в этой области.

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Как сообщал УНИАН, 24 января Миятович осудила продолжающееся ухудшение свободы высказываний, свободы СМИ и безопасности журналистов в оккупированном Крыму и на Донбассе.

По ее словам, особую озабоченность вызывают непрекращающиеся угрозы и запугивания в адрес сотрудников СМИ, а также аресты блогеров Эдуарда Неделяева и Геннадия Беницкого боевиками "ЛНР".

Она призвала всех ответственных за закон и порядок в этих районах прекратить уничтожение свободы СМИ и сделать все возможное, чтобы гарантировать безопасность журналистам.