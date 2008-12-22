Криль считает, что «оппозиционный премьер» - это полный маразм

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что выполнение обязанностей премьер-министра несовместимо с оппозиционной ролью.

Об этом сообщает пресс-служба партии, ссылаясь на комментарий И.КРИЛЯ относительно заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о переходе в оппозицию к Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

И.КРИЛЬ напомнил, что сейчас в повестке дня украинской власти стоят три главных задания: решить вопрос цены на газ, принять целостную антикризисную программу действий и реалистичный бюджет на 2009 год. Однако, по его словам, премьер Ю.ТИМОШЕНКО, не имея ответа ни на один из поставленных вопросов, пытается перенести внимание общества на политическое противостояние.

Он отметил, что у премьера есть весь нужный арсенал для борьбы с кризисом. "Есть наибольшие в истории украинского премьерства полномочия. Есть коалиция в парламенте. Есть депутаты, которые готовы принимать антикризисные законы. Есть спикер, который готов их подписывать. Искать врагов в таких условиях может лишь политик, а не государственный деятель", - заметил И.КРИЛЬ.

Народный депутат отметил, что в Европе премьер, который, «имея такой арсенал средств, не смог ничего предложить обществу, был бы отправлен в отставку представителями своей же партии».

«В условиях кризиса премьер должна была бы быть первой заинтересована в том, чтобы властный механизм работал без сбоев. Однако единственное, что она смогла, – объявить о переходе в оппозицию. Руководитель исполнительной власти и в то же время оппозиционер – это полный маразм", - сказал И.КРИЛЬ.