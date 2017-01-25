Президент Пинчук для Украины: на мечты российских СМИ отреагировали в Кремле

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

На вопрос, является ли Пинчук кремлевским кандидатом, Песков ответил: «Нет, не является. У нас нет прокремлевских кандидатов, это украинскому народу нужно определять, кто может, а кто не может быть президентом Украины».

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На уточняющий вопрос УНИАН, в связи с чем о Пинчуке в таком ключе начали активно сообщать российские государственные СМИ, Песков заявил: «На это я не могу ответить, вы должны спрашивать у этих СМИ».

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года в газете The Wall Street Journal была опубликована статья Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Пинчук считает, что условия для проведения справедливых местных выборов на временно оккупированной части Донбасса невозможно достичь, пока Украина не восстановит полный контроль над теми территориями, но предложил не обращать внимания, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированы Россией, и попробовать провести там местные выборы.

Также он предложил украинским властям подумать над временным отказом от членства в Европейском Союзе и от вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

24 января Служба безопасности Украины назначила экспертизу высказываний Пинчука по поводу урегулирования конфликта с РФ.

Накануне ряд российских СМИ назвал Пинчука потенциальным будущим президентом Украины.