В Луцке запланирован ряд мероприятий к 100-летию Степана Бандеры

В Луцке запланирован ряд мероприятий по случаю празднования 100-летия со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Луцка Богдан ШИБА.

26 декабря в народном доме «Просвита» при участии ветеранов УПА, участников национально-освободительной борьбы, представителей органов власти, трудовых коллективов, общественно-политических организаций, молодежи состоится праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения С.Бандеры. В этот же день состоится возложение цветов к памятным знакам Степану Бандере, генералу Алмазову, воинам УНР от участников торжественных мероприятий.

Управлению образования поручено организовать проведение в учебных заведениях городского конкурса научно-поисковых работ „Степан Бандера – правдивое освещение личности, борца, гражданина" и школьного конкурса на лучшее произведение-эссе „Мое отношение к проводнику ОУН Степану Бандере".