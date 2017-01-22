Геращенко прокомментировал факт предотвращения покушения на него

Об этом сообщил сам Геращенко в Facebook.

"При выборе меры пресечения суд учёл как объём приведённых следователями и прокурорами доказательств о причастности к планированию и подготовке моего убийства, так и факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма и спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что кстати сделано уже не в первый раз", - написал он.

По 112 статье уголовного кодекса им обоим грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.

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"Подозреваемые в организации моей ликвидации являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со стороны Российской Федерации. Их жизнь должна быть вне опасности, для того чтобы они помогли вскрыть диверсионно - террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков", - отметил он.

Также он поблагодарил Главе СБУ Василию Грицаку и всем сотрудникам правоохранительных органов, которые принимали участие в задержании.

"Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины - правильно", -добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, 21 января СБУ предотвратила покушение на депутата от партии "Народный фронт", советника министра внутренних дел Антона Геращенко.