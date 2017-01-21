Ислямов прокомментировал возможное изменение статуса Крыма в Конституции

Об этом заявил генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов, передает Обозреватель.

" … нужно понимать, что Крым никогда не был украинской автономией. На самом деле он был такой себе "псевдороссийской" автономией, поскольку аннексию полуострова Россия готовила десятилетиями. Поэтому референдум 1991 года в Крыму можно смело назвать "бомбой замедленного действия", - написал он.

При этом Ислямов считает, что в целом формат автономии сам по себе неплохой, "но все же это одна из форм рабства".

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"Если Крым был бы отдельной Крымскотатарской автономией – не было б никакой анексии. Поэтому лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал президента и правительство созвать конституционную комиссию для работы по внесению изменений в раздел 10 Конституции. То есть, сейчас нужно добиваться, чтобы Рада учла наше право на самоопределение как крымскотатарского народа на собственной земле. Если это случится – это будет большой серебряный кол в грудь оккупанту, потому что он очень боится международных осуждений и санкций", - написал Ислямов.

Он отметил, что в начале России удалось отмахнуться от санкций, но "на самом деле они имеют долговременный эффект и оставляют огромную дыру в российском бюджете".

"Поэтому если статус Крыма изменят (о чем и говорил Чубаров) на Крымскотатарскую автономию в составе Украины, то мы как коренной народ, благодаря конвенции ООН можем добиться на международном уровне более серьезных антироссийских санкций по всем направлениям", - убежден Ислямов.

При этом он подчеркивает, что "крымские татары – ключ к Крыму и без этого ключа нельзя будет открыть дверь так легко".

"Да, есть еще военный сценарий, но это жертвы. Более того, жертвы лучших из двух сторон", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 20 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров призвал президента Украины Петра Порошенко и правительство созвать конституционную комиссию для подготовки изменений в Конституцию относительно преобразования АР Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику.