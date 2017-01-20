Джемилев оценил шансы вернуть Крым военным путем

Об этом заявил уполномоченный украинского президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Мустафа Джемилев, передает Новое время.

"Когда говорят, мол, давайте устроим в стране хорошую жизнь и жители Крыма сами захотят в Украину, то это абсурд!" - сказал он.

Объясняя свою позицию, Джемилев отметил, что российский режим никогда не считался с мнением населения.

"Вспомните Чечню, где часть людей уничтожили, часть заставили эмигрировать, и где сегодня остались путинские чеченцы. Напомню также, что по Уголовному кодексу РФ разговоры о необходимости проведения референдума для определения статуса территории подпадают под статью 280, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность России", - подчеркнул Джемилев.

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Он также выразил мнение, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем.

"Что касается освобождения, то ситуация такая, что мы не можем военным путем это сделать. Соотношение сил не то. Такой вариант связан с большими человеческими потерями и даже потерей целого полуострова", - рассказал Джемилев.

Он отметил, что видит освобождение Крыма путем достаточного давления на страну-агрессора – Россию, в первую очередь через экономические санкции, "которые должны быть настолько эффективными, что заставили бы агрессора считаться с международным правом и вести себя прилично".