Журналисты выяснили, кто вечерами наведывается на Банковую

Об этом рассказывается в сюжете программы "Схемы".

Журналист издания две недели провел у офиса президента Петра Порошенко, чтобы увидеть, кто ходит на встречи к нему и его администрации.

Среди народных депутатов были замечены Сергей Пашинский, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и спонсор этой партии Сергей Рыбалко, депутат-миллиардер Константин Жеваго, член фракции "Народного фронта" Андрей Иванчук и другие.

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На Банковую приходил председатель Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел судья Борис Гулько, который претендует на должности в обновленном Верховном суде.

Председатель высшей квалификационной комиссии судей Украины, которая будет определять победителя будущего конкурса судей Верховного суда Украины, Сергей Козьяков также частый гость в Администрации президента.

21 декабря 2016 года Банковую посетил Константин Ващенко – председательствующий на Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая выбирает победителей на высокие государственные должности.

Дважды в Администрацию президента приходил Олег Валендюк. Он работал в прокуратуре во времена Виктора Пшонки и даже получил от него награду во время Майдана. Но Валендюк избежал люстрации.

На момент съемок передачи он был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым, а 3 января 2017 года его назначили заместителем начальника управления организационно-аналитического обеспечения деятельности руководства департамента обеспечения деятельности руководства Генпрокуратуры.

Также на Банковую приезжал глава Одесской ОГА Максим Степанов. Интересно, что в тот же день Администрацию президента посетил председательствующий на комиссии, которая выбрала Степанова главой ОГА.

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21 декабря возле здания АП журналисты заметили авто, которое принадлежит Леониду Крючкову. Он является родным братом и партнером бизнесмена Дмитрия Крючкова, который с лета находится в розыске по подозрению хищении 346 миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго".

За несколько дней до этого в Администрацию президента приходил Гизо Углава - первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро, которое открыло дело в отношении Крючкова.

Также в АП были бизнесмен и бывший депутат от фракции "Батькивщина" Александр Дубовой, заместитель генерального директора госпредприятия "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинко и бывший глава Госкомпредпринимательства во времена президента Януковича Михаил Бродский.

Журналисты "Схем" обратились в АП с просьбой объяснить цель визитов вышеупомянутых лиц, но там ответили, что эти данные защищены законом "О доступе к публичной информации".