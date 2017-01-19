В МИД РФ заявили, что отношения с США начали портиться еще до российского вторжения в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Итоги, к сожалению, давайте называть вещи своими именами, плачевные. Уходящая демократическая команда сознательно обрушила двухсторонние связи до состояния времен «холодной войны». Причем до своего последнего дня она продолжала и, я бы сказала, продолжает даже еще в последние часы, мы это видим и наблюдаем, наносить удары по их фундаменту», - сказала Захарова.

По ее словам, именно Барак Обама после избрания на пост президента США провозгласил «перезагрузку» отношений с РФ, однако сотрудничество длилось недолго.

Захарова считает, что, когда Россия не согласилась на сотрудничество по схеме ведущего и ведомого, как США работает с Европой, Вашингтон начал опасаться укрепления российских позиций на мировой арене и начал разворачиваться к конфронтации, применяя инструменты давления.

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«Все это началось до известных событий в Украине, все, что потом прикрывалось Крымом и Донбассом – это не соответствует действительности», - сказала Захарова.

В частности, она отметила, что был принят санкционный Закон Магнитского.

«В американских «черных списках» сейчас 172 российских гражданина, а также 350 наших юридических лиц, включая флагманы энергетики, военно-промышленного комплекса и финансового сектора», — сказала Захарова.

Она убеждена, что для того, чтобы оправдать эту политику и этот подход, «был придуман тезис об агрессивном поведении России, абсолютно не имеющий под собой никакой фактуры. Он был использован со всей пропагандистской мощью».

«Под этим предлогом США наращивали потенциал Пентагона и НАТО у российских границ, продолжали развертывать систему противоракетной обороны, вели иные приготовления в военной сфере», - добавила Захарова.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.