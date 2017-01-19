Кабмин назначил на ключевое госпредприятие топ-менеджера ЕДАПСа - СМИ

Как сообщают источники ZN.UA, вопрос о назначении одиозного предпринимателя был проголосован с голоса по внесению первого вице-премьера Степана Кубива, и в настоящий момент никаких документов в отделе кадров по Когуту нет. "Кандидатура была внесена с голоса, и Кабмин под руководством Владимира Гройсмана за неё дружно проголосовал. Могу с полной уверенностью сказать, что это назначение не согласовывалось ни в одном подразделении Кабинета министров, да и не могло быть согласовано, ведь человек с такой "выслугой" банально не прошел бы спецпроверку", - утверждает собеседник.

"После того, как нам удалось победить одиозный концерн ЕДАПС, вымывавший из карманов граждан ежегодно миллиарды гривен, и все заказы по печати ценных бумаг постепенно перешли на государственное предприятие "Полиграфкомбинат "Украина", кое-кому захотелось отдать одно из самых успешных ГП страны на откуп коррупционерам. Не удалось уничтожить полиграфкомбинат, так появилась идея его возглавить", - отметил источник.

Как сообщало ранее ZN.UA, кресло руководителя ГП "Полиграфкомбинат "Украина" оказалось вакантным после того, как предыдущий директор предприятия Максим Степанов победил в конкурсе на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Консорциум ЕДАПС – один из самых крупных печальноизвестных образований периода Януковича, печатавших по завышенным ценам паспорта, водительские удостоверения, акцизные марки и голограммы. При чем, с целью увеличения наживы, количество защищенных голограммой документов постоянно увеличивалось. В последние четыре года основное количество документов строгой отчетности (паспортов, удостоверений, акцизных марок и других) начал печатать ПК "Украина", остальные были отменены за ненадобностью.

Осенью Верхованя Рада законом забрала "Полиграфический комбинат "Украина" у Нацбанка и передала его в сферу управления Министерства финансов.