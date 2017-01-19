На сессии ПАСЕ будет заслушан доклад Мониторингового Комитета о ситуации в Украине - депутат

Об этом заявил председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев, сообщает пресс-служба БПП.

Он отметил, что готовит доклады для представления на сессии ПАСЕ, которая пройдет 23-27 января в Брюсселе.

Читайте такжеБолее 60 членов ПАСЕ высказались против восстановления прав российской делегации

«Я представляю доклад об атаках против медиа и журналистов в Европе, а также являюсь содокладчиком по борьбе с кибердискриминацией и онлайн-ненавистью. Самое главное, что на сессии будет заслушан доклад Мониторингового комитета ПАСЕ о ситуации в Украине», - сказал Арьев.

Он прогнозирует, что российские «друзья» попытаются атаковать Украину и будут пытаться изменить доклад в сторону искажения реальности.

«Поэтому от Украины будет присутствовать большая делегация для того, чтобы наработать со всеми членами Мониторингового комитета доклад о ситуации в Украине, чтобы доклад был честным», - отметил депутат.

Среди прочего, Арьев назвал культурную программу, которая предполагается представить в ПАСЕ.

«В рамках сессии по инициативе БПП, мы покажем фильм о детях с временно оккупированных территорий, будет дискуссия вокруг гуманитарной ситуации на Донбассе, а также пройдут круглые столы по Крыму», - добавил депутат.