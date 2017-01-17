Лавров обвинил в аннексии Крыма Яроша, якобы собиравшегося "изгнать русских" (видео)
Глава МИД РФ оправдал появление "зеленых человечков" на полуострове якобы заявлением главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша об "изгнании русских из Крыма".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил в аннексии Крыма Россией Дмитрия Яроша и "других украинских путчистов".
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На вопрос корреспондента УНИАН, где в Минских соглашениях и Будапештском меморандуме написано, что Россия должна защищать русскоязычных на Донбассе и Крыму, Лавров ответил: "Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязанности России или кого-либо еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота. С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русские в Крыму должны быть изгнаны или уничтожены. С такими политическими изменениями в Украине под руководством такого рода деятелей, никто не обязался соглашаться".
Отметим, что на момент аннексии Крыма Ярош возглавлял общественное национально-освободительное движение "Правый сектор", которое не относилось к органам власти.
"Пойдя на подрыв договоренностей от 20 февраля 2014 года, будучи не в состоянии обеспечить формирование правительства национального единства под гарантии Франции, Польши и Германии, украинские путчисты сами грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола о необходимости свято уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства", - утверждает Лавров.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.