Порошенко проигнорирует украинский завтрак Пинчука в Давосе
Президент Украины Петр Порошенко примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который состоится 17-20 января, однако проигнорирует украинский завтрак Виктора Пинчука.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
«Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет», – заявил он.
Напомним, такое решение принято после публикации в газете The Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.
Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.
Читайте также"Не торгуем территорией Украины": на Банковой прокомментировали заявления Пинчука по Донбассу
Как сообщал УНИАН, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Кроме того, участие в работе форума не будет принимать премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Вместе с тем, в этом году форум впервые посетит глава Китайской Народной Республики, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.
Всего в Давосе ожидают более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.