Порошенко проигнорирует украинский завтрак Пинчука в Давосе

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Президент Украины поедет в швейцарский Давос, где будет иметь широкую программу на Всемирном экономическом форуме. Но участвовать в завтраке, организованном Виктором Пинчуком, он не будет», – заявил он.

Напомним, такое решение принято после публикации в газете The Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Читайте также"Не торгуем территорией Украины": на Банковой прокомментировали заявления Пинчука по Донбассу

Как сообщал УНИАН, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в этом году не будут принимать участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, участие в работе форума не будет принимать премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Вместе с тем, в этом году форум впервые посетит глава Китайской Народной Республики, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Всего в Давосе ожидают более 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих международных корпораций.