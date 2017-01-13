Порошенко и Байден после встречи 16 января в Киеве сделают заявления для СМИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, встреча перенесена в связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США.

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В 9.00 начнется церемония встречи Порошенко и Байдена (крыльцо Дома Городецкого, ул.Банковая, 10).

В 11.15 президент Украины и вице-президент США сделают заявления для журналистов (АПУ, ул.Банковая, 11).

Аккредитацию представителей СМИ проводит Департамент пресс-службы АПУ по телефонам (044) 255-68-67, 255-63-18 до 13.00 14 января.

Как сообщалось, ранее визит Байдена в Украину планировался на 15 января.

Сегодня стало известно о переносе визита на 16 января.

Также в Киеве Байден проведет встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Как ожидается, встреча должна начаться в 7.30.