Безсмертный прогнозирует серьезные проблемы с зарплатами бюджетникам

В Секретариате Президента Украины прогнозируют в следующем году увеличение количества безработных до 5 млн. человек и долгов по заработной плате и пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня на брифинге.

Он отметил, что при нынешних тенденциях развития украинской экономики в следующем году прогнозируется увеличение количества безработных до 5 млн. По убеждению Р.БЕССМЕРТНОГО, без разработки соответствующих серьезных программ и выделения на них значительных ресурсов такую ситуацию не удастся исправить.

Также Р.БЕССМЕРТНІЙ обратил внимание на то, что сегодня в Украине происходит накопление текущей задолженности и просроченной задолженности по выплате зарплат. Он отметил, что 48 млн. грн. просроченной задолженности уже вряд ли удастся закрыть в этом году, а свыше 460 млн. грн. текущих долгов по зарплате, наверное, будут выплачены.

«Если прогнозировать состояние дел на первый квартал 2009 года, то становится очевидным, что такая динамика развития экономики, поступление ресурсов в государственный и местный бюджеты приведет к тому, что мы будем иметь на март серьезные проблемы с выплатами заработной платы в бюджетной сфере», - сказал он.

Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ прогнозирует возникновение проблем с выплатами средств по безработице в центрах занятости.