Тимошенко не видит будущего для Мороза

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет председателя Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА «политическим шулером».

Выступая в эфире телеканала НТН, она охарактеризовала А.МОРОЗА так: «Он не игрок, он шулер».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «игра на жизни людей – это шулерство». Она прибавила, что пока БЮТ и А.МОРОЗ находятся в одном парламенте, они вынуждены сотрудничать.

В то же время, по оценке лидера БЮТ, «своими последними действиями А.МОРОЗ перечеркнул будущее свое и СПУ».