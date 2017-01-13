Посол Украины возмутился подготовкой визита министра РФ в Германию в обход санкций

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился подготовкой визита министра РФ в Германию в обход санкций. Об этом он написал в Twitter.

Міністр с/г росії ткачов у Берліні??? Виходим з того, що офіційний Берлін не допустить порушення санкційного режиму! https://t.co/7kFj4Xzgm9 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 13, 2017

В то же время уже известно, что Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства стран G20, который состоится 22 января текущего года в Берлине.

Читайте такжеСаммит лидеров "Большой двадцатки" состоится 7-8 июля в немецком Гамбурге

Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ выступило в защиту такого решения.

Ранее издательское объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) распространило информацию о том, что Берлин намерен пригласить российского министра, включенного в санкционный список Евросоюза, в обход санкций. Для этого правительство ФРГ повысило статус мероприятия, приравняв его к встрече под эгидой ОБСЕ. Совет Европы ЕС предоставляет ограниченное разрешение на въезд лицам, находящимся под санкциями, для участия в заседаниях в рамках ОБСЕ.