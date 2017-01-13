Вопреки санкциям: российский министр посетит саммит в Берлине

Это следует из сообщения на сайте российского ведомства.

«Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства «Группы двадцати» (G20), который состоится 22 января текущего года в Берлине. В рамках визита, Александр Ткачев проведет ряд двусторонних встреч с коллегами «большой двадцатки», - сказано в сообщении.

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Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ выступило в защиту решения пригласить главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева на встречу министров сельского хозяйства стран G20.

Стандартный текст приглашения был отправлен всем представителям G20, сообщили в министерстве, передает DW.

Ранее издательское объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) распространило информацию о том, что Берлин намерен пригласить российского министра, включенного в санкционный список Евросоюза, в обход санкций. Для этого правительство ФРГ повысило статус мероприятия, приравняв его к встрече под эгидой ОБСЕ. Совет Европы ЕС предоставляет ограниченное разрешение на въезд лицам, находящимся под санкциями, для участия в заседаниях в рамках ОБСЕ.

МИД Германии уже подтвердил, что Александр Ткачев внесен в список участников встречи глав министерств сельского хозяйства стран G20. Кроме того, во время пребывания руководителя российского Минсельхоза в Германии запланирована его встреча с немецким коллегой Кристианом Шмидтом (Christian Schmidt) в закрытом режиме. Министерство иностранных дел ФРГ при этом подчеркнуло, что участие Ткачева в работе ярмарки "Зеленая неделя", проходящей в эти дни в Германии, не предполагается.