В Кремле прокомментировали заявления будущего госсекретаря США насчет агрессии РФ в Украине

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На просьбу корреспондента УНИАН прокомментировать заявления Тиллерсона о необходимости предоставить Украине оборонительное вооружение после вторжения России на Донбасс Песков ответил: «Я оставил бы это без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они будут появляться».

Кроме того, на просьбу УНИАН прокомментировать высказывание Тиллерсона о том, что признание анексии Крыма возможно только с учетом интересов Украины, Песков заявил: «Это та позиция, которую господин Тиллерсон изъявил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии. Мы знаем, что обсуждение закончилось. Это его позиция, мы ее принимаем к сведению».

Песков подчеркнул, что российская сторона продолжит «терпеливо разъяснять суть этого вопроса».

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«Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументировано объяснять свою позицию», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 11 января номинант избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Государственного департамента Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могли решительнее ответить на аннексию Крыма Россией и предоставить Украине оборонительное вооружение. Об этом он сказал во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам по вопросу утверждения его кандидатуры на пост госсекретаря.

Сенатор-демократ Бен Кардин поинтересовался у Тиллерсона, согласен ли тот со стратегией, что США должны возглавлять глобальную коалицию путем введения санкций против РФ за ее действия, в частности, аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе.

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Тиллерсон согласился, что “санкции являются мощным инструментом”. “Это важный инструмент с точки зрения сдерживания дополнительных действий”, - отметил он.

На вопрос, какой должна быть реакция США, Тиллерсон ответил: “Я бы рекомендовал, чтобы Украина взяла все военные силы и средства, которые были в наличии, и разместила их на восточной границе”.

Он подчеркнул, что Украине нужно было предоставить оборонительное вооружение, чтобы она могла защищаться самостоятельно. По мению Тиллерсона, украинские Воруженные силы необходимо было усилить оборонительным вооружением.

Также он сказал, что необходимо было обеспечить Украину разведывательными данными со стороны НАТО или США. По его мнению, Украину можно было обеспечить данными воздушной разведки о ситуации на границе с Россией и о военных маневрах РФ.