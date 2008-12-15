Ющенко соберет Пинзеника и Стельмаха

17 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет очередное рабочее совещание с участием министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и главу Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, основными вопросами совещания станут выработка механизмов либерализации валютного рынка с жестким ограничением денежного предложения, поддержка реального сектора экономики, целевое использование средств, предоставленных МВФ согласно заключенному меморандуму между Украиной и фондом