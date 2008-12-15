Ющенко соберет Пинзеника и Стельмаха
23:03, 15 декабря 2008Политика
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Чтобы обсудить "либерализацию с жестким ограничением"
17 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет очередное рабочее совещание с участием министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и главу Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, основными вопросами совещания станут выработка механизмов либерализации валютного рынка с жестким ограничением денежного предложения, поддержка реального сектора экономики, целевое использование средств, предоставленных МВФ согласно заключенному меморандуму между Украиной и фондом
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