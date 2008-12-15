НУ-НС не хватило одного голоса для создания коалиции

На заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, на котором собирались подписи за создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, удалось собрать лишь 36 голосов при необходимых 37.

Как сообщает “Украинская правда”, в заседании фракции объявлен перерыв до завтра.

По данным источника интернет-издания, позиция 18 членов фракции НУ-НС неизвестна по причине их отсутствия, 11 депутатов выступили против, 7 – воздержались.

После спора было решено продолжить заседание фракции во вторник в 9 часов утра.

Справка: в состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.