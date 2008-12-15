НУ-НС не хватило одного голоса для создания коалиции
22:41, 15 декабря 2008Политика
2801 0
Правда, 18 человек вообще не было
На заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, на котором собирались подписи за создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, удалось собрать лишь 36 голосов при необходимых 37.
Как сообщает “Украинская правда”, в заседании фракции объявлен перерыв до завтра.
По данным источника интернет-издания, позиция 18 членов фракции НУ-НС неизвестна по причине их отсутствия, 11 депутатов выступили против, 7 – воздержались.
После спора было решено продолжить заседание фракции во вторник в 9 часов утра.
Справка: в состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter