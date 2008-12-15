В БЮТ начинают подумывать о создании «ширки» после Нового года

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко не исключают возможности объединения парламентского большинства и оппозиции в «широкую коалицию» для преодоления экономического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили депутаты из фракции БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН, Валерий КАМЧАТНЫЙ и Олег ГЕЙМАН на пресс-конференции в Харькове, посвященной вопросу формирования парламентской коалиции как первому шагу к преодолению экономического кризиса.

«После Нового года, по нашему мнению, есть два сценария: или мы вернемся и подойдем к развалу этого большинства, и не исключено, что будут сделаны попытки к этому, или будет постепенное вхождение и нормализация (отношений) между оппозицией и большинством, и таким образом мы плавно перейдем в президентскую кампанию», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Анализируя ситуацию в Украине, он отметил, что «сегодня сделано все, чтобы страна начала жить и выходить из того тупика, в который мы попали».

А.ФЕЛЬДМАН считает значительной роль председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА в процессе стабилизации ситуации в обществе, который, по его мнению, «попробует сделать все, чтобы не было внеочередных выборов, сделать все для нормализации отношений, сделать все, чтобы оппозиция работала с большинством как минимум во имя одной цели».

А.ФЕЛЬДМАН отдельно отметил позитивную роль Кабинета министров в нынешней ситуации, подчеркнув, что только совместными усилиями правительства и парламента и при понимании и поддержке Президента, а также при условии консолидации политических сил можно надеяться на преодоление кризиса в стране. «То есть сегодня есть надежда, что большинство будет понимать, как оно будет работать с оппозицией, а оппозиция, как будет работать с большинством, и не исключено, что оппозиционные силы также будут поддерживать работу Кабинета министров и всего парламента», - считает депутат от БЮТ.

Говоря о возможности создания «широкой коалиции», А.Фельдман сказал: «Сегодня очень многие люди симпатизируют правительству, и не исключено, что это будет одна большая коалиция после Нового года. Пока нет официального подтверждения, пока нет юридических документов, я имею право сегодня на собственное мнение - я считаю, что устойчивая позиция была бы, если бы БЮТ, эта мощная фракция, объединилась с такой же мощной фракцией Партии регионов. Было бы 300 голосов, и страну перестало бы лихорадить, и мы бы точно выходили из тупика, не тормозя, не пригибаясь, не ожидая какого-то удара от секретариата, а четко шли бы к поставленной цели. Поэтому я уверен, что сегодняшнее большинство, которое есть в Верховной Раде, с открытыми дверями, с открытыми объятиями ждет новых предложений».

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, «БЮТ и Партии регионов сегодня это практически половина ВВП страны, половина людей из бизнеса, которые могут сегодня принести пользу стране. Это постоянно действующее большинство, назовите его ситуативным, как угодно, но это 300 голосов, которые могут целенаправленно поступательно проводить любую политику. Считаю, что те силы, которые хотят помочь стране, они покажут себя в Верховной Раде, они будут голосовать за преодоление кризиса, они будут голосовать за социальные законы и т.п. Сегодня не время разделять ни фракции, ни парламент, ни страну на какие-то движения».

А.ФЕЛЬДМАН также отметил, что объединение политических сил могло бы состояться и на местном уровне, в частности, в Харькове. «Мы готовы отбросить свои личные амбиции, когда мы находимся в очень тяжелой экономической ситуации. Мы сегодня первые предложили руку дружбы, руку помощи, мы готовы совместно, на уровне депутатского объединения «За Харьков!», на уровне поручений от мэра лоббировать интересы города. Нужно прежде всего оставаться гражданином своей страны, патриотом своего города. Мы считаем, что нужно объединяться и вместе проходить этот путь», - сказал он.