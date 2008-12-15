В Минюсте назвали главное условие создания коалиции в ВР

Важной конституционной нормой в формировании коалиции является положение ч. 6 ст. 83 Конституции Украины, которой определено, что в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава парламента.

Об этом говорится в юридическом заключении Министерства юстиции относительно принципов формирования коалиции депутатских фракций, переданном агентству УНИАН пресс-службой министерства.

В заключении отмечается, что принципы формирования коалиции депутатских фракций устанавливаются Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады (ч. 9 ст. 83 Основного Закона).

В частности, Конституция указывает на то, что принципами формирования коалиции фракций является формирование ее по результатам выборов; согласованная политическая позиция депутатских фракций, которые формируют коалицию и вхождение в коалицию депутатских фракций большинства народных депутатов Украины от конституционного состава ВР.

Порядок образования и деятельности коалиции депутатских фракций также регламентирован гл. 12 Регламента Верховной Рады от 19 сентября 2008 года. В нем определено, что коалиция депутатских фракций - это добровольное объединение депутатских фракций, которое формируется в ВР по результатам выборов и на основе согласования политических позиций. В состав коалиции входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Коалиция формируется депутатскими фракциями, образованными в порядке, установленном Регламентом, в течение одного месяца со дня открытия первого заседания новоизбранной Верховной Рады или в течение одного месяца со дня прекращения деятельности предыдущей коалиции. Она также формируется после проведения фракциями консультаций, по результатам которых за личными подписями председателей фракций, или по решению депутатской фракции одним из его заместителей, заключается соглашение о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде (далее - коалиционное соглашение).

В коалиционном соглашении фиксируются согласованные политические позиции, которые стали основой формирования этой коалиции, определяется политическая направленность и принципы ее деятельности, а также порядок решения внутриорганизационных вопросов работы коалиции и порядок прекращения ее деятельности. К коалиционному соглашению прилагаются списки членов депутатских фракций, которые сформировали коалицию, с личными подписями народных депутатов. Списки членов депутатских фракций являются неотъемлемой составляющей коалиционного соглашения.

Коалиция считается сформированной с момента официального объявления об этом председателем на пленарном заседании на основании поданных в Аппарат ВР соответствующих документов. Текст коалиционного соглашения и ее персональный состав публикуются в газете "Голос України" не позднее чем через четыре дня после официального объявления о ее образовании.

В случае прекращения деятельности коалиции новая коалиция формируется в порядке, установленном Регламентом, в ст. 62 которого предусмотрено, что установленный в ч. 7 ст. 83 Конституции Украины и ч. 2 ст. 61 Регламента месячный срок формирования коалиции исчисляется в календарных днях. Этот срок начинается со дня открытия первого пленарного заседания новоизбранной Верховной Рады или другого дня очередной или внеочередной сессии ВР, с которого деятельность коалиции признается прекращенной, и заканчивается в 24 часа тридцатого календарного дня.

В соответствии со ст. 63 Регламента коалиция принимает решение на своем общем собрании большинством голосов народных депутатов, входящих в ее состав. С целью согласования позиций депутатских фракций, входящих в состав коалиции, образуется Совет коалиции.

В Минюсте также отмечают, что ст. 64 Регламента предусматривает участие коалиции в формировании Кабинета министров Украины. Так, коалиция вносит предложения по кандидатуре премьер-министра и кандидатурам на должности других членов правительства, предварительно рассмотрев этот вопрос на общем собрании коалиции. Решение коалиции с предложениями по кандидатуре премьер-министра не позже следующего рабочего дня после его принятия передается председателю Верховной Рады для безотлагательного направления Президенту Украины, а по членам правительства - премьер-министру в день его назначения.

В случае прекращения деятельности коалиции или заключения нового текста коалиционного соглашения до назначения Верховной Радой на соответствующую должность кандидатуры, предложенной этой коалицией, внесенное коалицией предложение по соответствующей кандидатуре не считается отозванным, если коалицией в новом составе не принято другого решения.

Аналогичные положения отражены также в Законе "О Кабинете министров Украины". Так, ч. 2 ст. 8 указанного закона предусмотрено, что представление о назначении Верховной Радой на должность премьер-министра Президент вносит по предложению коалиции депутатских фракций в ВР, сформированной в соответствии со ст. 83 Конституции (фракции, имеющей права коалиции), в срок не позже чем на пятнадцатый день после поступления такого предложения.