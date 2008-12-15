Бютовец: в Украине сложилась военная обстановка

Фракция БЮТ готова внести в коалиционное соглашение предложения своих партнеров, но только если они будут предложены Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Кировограде на пресс-конференции сообщил народный депутат из фракции БЮТ Сергей САС.

По его словам, особых разногласий по поводу коалиционных договоренностей между БЮТ и Блоком Литвина нет.

«Мы готовы воспринимать все предложения фракции НУ-НС, но чтобы не допустить спекуляций в данном вопросе, я предложил Президенту выступить с Ежегодным посланием в Верховной Раде по поводу политико-экономической ситуации в стране. Озвученные им тезисы о том, какой он видит дальнейшую внутреннюю и внешнюю политику государства, БЮТ готова зафиксировать в коалиционном документе», - отметил С.САС.

По его словам, если позиция В.ЮЩЕНКО по поводу дальнейшей работы парламента будет прагматической и умеренной, депутаты смогут принимать законотворческие акты.

«Может, не все сегодня это чувствуют, но в Украине сложилась боевая, военная обстановка», - подчеркнул С.САС.