Нардепы закрыли в кабинете администратора Проминвестбанка

Временного администратора «Проминвестбанка» Владимира КРОТЮКА в его кабинете заблокировали народные депутаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член дирекции Временной администрации «Проминвестбанка» Андрей ШВЕЦ сегодня журналистам.

В связи с этим пресс-конференция, запланированная на сегодня, отменена.

«Я уполномочен заявить, что Владимир КРОТЮК заблокирован народными депутатами в своем кабинете», - сказал А.ШВЕЦ.

Напомним, сегодня в 15.00 в Центральном офисе «Проминвестбанка» в г. Киев должна была состояться пресс-конференция Временного администратора «Проминвестбанка» относительно планов стабилизации финансового состояния банка.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

По данным временного администратора В.КРОТЮКА, в ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». По его данным 34% акций банка принадлежат четырем юридическим лицам, входящим в состав холдинга – ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

В СМИ владельцами бенефициарными 68% называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.