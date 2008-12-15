В БЮТ рассказали, из-за кого простаивает подписание коалиционного договора

Фракция БЮТ подпишет коалиционное соглашение сразу же, как только к этому будут готовы ее коллеги по коалиции – НУ-НС и Блок Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

При этом он отметил, что ни в одной статье Конституции Украины не зафиксировано такое понятие как коалиционное соглашение, потому сегодня не следует говорить о подписании коалиционного соглашения на протяжении какого-то конкретного срока.

«Если это документ самого высокого публичного веса, то фракция БЮТ готова его подписать когда угодно, потому что у нас в этом отношении проблем нет», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По словам лидера фракции БЮТ, на сегодняшний день самое главное то, что Верховная Рада работает и принимает необходимые законопроекты.

И.КИРИЛЕНКО выразил надежду, что следующая неделя также будет результативной. Ради этого, сказал он, пока еще отсрочено рассмотрение кадровых вопросов. «Не кадровые вопросы главные, а главное – принятие законов», - добавил он.