Готова ли Украина к социальному взрыву (опрос)
17 декабря (среда) 2008 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция
УКРАИНА НЕ ГОТОВА К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗРЫВУ?
на которой будут объявлены результаты всеукраинского социологического исследования «Социальная защищенность украинцев во время кризиса», проведенного Институтом Горшенина
с 25 ноября по 5 декабря 2008 года в рамках годовой программы исследований «ПРОЕКТ СТРАНЫ».
Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.
На пресс-конференцию вынесены вопросы:
— Как выживают украинцы во время кризиса?
— Насколько социально защищенными чувствуют себя сегодня наши соотечественники? Чего они больше всего боятся и на что надеются?
— В случае ухудшения материального состояния, готово ли население Украины перейти к радикальным действиям или украинцы будет терпеливо ожидать улучшения ситуации?
Участники пресс-конференции:
- Константин Бондаренко – директор Института Горшенина;
- Владимир Попович – руководитель департамента исследований Института Горшенина;
- Марина Ткаченко – эксперт в отрасли социального проектирования.
Контакт для СМИ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.