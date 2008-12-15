Готова ли Украина к социальному взрыву (опрос)

17 декабря (среда) 2008 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция

УКРАИНА НЕ ГОТОВА К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗРЫВУ?

на которой будут объявлены результаты всеукраинского социологического исследования «Социальная защищенность украинцев во время кризиса», проведенного Институтом Горшенина

с 25 ноября по 5 декабря 2008 года в рамках годовой программы исследований «ПРОЕКТ СТРАНЫ».

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

— Как выживают украинцы во время кризиса?

— Насколько социально защищенными чувствуют себя сегодня наши соотечественники? Чего они больше всего боятся и на что надеются?

— В случае ухудшения материального состояния, готово ли население Украины перейти к радикальным действиям или украинцы будет терпеливо ожидать улучшения ситуации?

Участники пресс-конференции:

- Константин Бондаренко – директор Института Горшенина;

- Владимир Попович – руководитель департамента исследований Института Горшенина;

- Марина Ткаченко – эксперт в отрасли социального проектирования.

Контакт для СМИ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.