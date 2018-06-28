Коалиционный процесс – не более чем дымовая завеса?

Коалиция превратилась в фата-моргана, невзирая на вал комментариев и напряженные кадровые торги... Но действительно ли целью Тимошенко было создание коалиции?..

С каждым днем судьба парламентской коалиции в составе БЮТ – НУ–НС – БЛ выглядит все более сомнительной. Похоже, какой-то шанс на ее создание был 9 декабря, когда, в отсутствии в Украине Виктора Ющенко, был осуществлен молниеносный набег на фракцию НУ–НС. Нунсовцы сгоряча отдали аж 55 из 72 голосов за возобновление переговоров о „тройственной коалиции”. Аргументы „искусителей” от БЮТ были очень просты: в парламент на внеочередных выборах вы, мальчики и девочки, в подавляющем большинстве не попадете, а так будете иметь еще год благополучной парламентской жизни. Потом видно будет.

Но больше таких успехов инициаторам процесса творения коалиции достичь не удалось.

Через несколько часов за второе спикерство Владимира Литвина отдали свои голоса лишь 40 нунсовцев. Депутаты упрямо утверждают, что „дыра” в 15 мандатов образовалась после многочисленных звонков „неслухам” с Банковой и из Литвы, где находился глава государства. Вячеслав Кириленко уже привычным для лидеров пропрезидентской силы образом исчез в неизвестном направлении (такими побегами „грешил” раньше и Роман Безсмертный) как раз в тот момент, когда нужно было подписывать принятые на заседании фракции документы. В итоге своеобразный „протокол о намерениях” подписал первый заместитель Кириленко Борис Тарасюк. Но свои автографы там поставили всего 39 мятежных депутатов, остальные прислушались к предостережениям кривой, но еще грозной утки. Поэтому когда Литвин объявил из спикерского кресла о создании новой-старой коалиции, он, мягко говоря, был слишком оптимистичным.

39 – это большинство фракции, но неубедительное и недостаточное. Неумолимая арифметика демонстрирует, что для создания коалиции от НУ–НС в нее должен был войти хотя бы 51 (а лучше с запасом, 55–56) народный избранник. Когда избрание „мелкобуржуазного” Литвина обеспечили коммунисты, это дало повод в который раз „кинутым” Юлией Тимошенко „регионалам” тыкать своим оппонентам в лицо цифрой „214”. Именно столько якобы членов якобы созданной коалиции проголосовали за Владимира Михайловича. „Огласите, пожалуйста, весь список!” – требовали члены фракции ПР, как известные герои „Операции Ы”. Конечно, имея в виду список коалиционеров с „мокрыми” подписями.

Его не показали. Очевидно, за отсутствием такого. Отюда легко было сделать вывод и об отсутствии коалиции как таковой. Между тем, в Секретариате Президента начался процесс жесткого воспитания непокорных, который уже к пятнице довел количество коалициантов до критической отметки - 37. Говорят, на сегодня их еще меньше. И коалиция превратилась в сущую фата-моргану, невзирая на вал комментариев и напряженные кадровые торги.

Неужели Юлия Тимошенко, начиная игру (а никто не сомневается, что это была именно ее игра), не предвидела таких последствий? Конечно, не могла не предполагать. Потому и возникает вопрос, действительно ли целью Юлии Владимировны было создание „кааліції”. Безусловно, если бы кавалерийский наскок увенчался успехом, премьер не отказалась бы им попользоваться. Но ее план на игру явно предусматривал вариант: „спикер избран, коалиция из-за противодействия Президента не создана”. Более того, именно он был не запасным, а основным.

Тема коалиции явно превратилась в дымовую завесу уже 10 декабря, когда Тимошенко выступила с ярким популистским телеобращением к народу. Мол, политическому кризису мы положили конец и коалицию создали. Причем, Президент нам не способствовал, а противодействовал. Глава правительства явно сознавала, что после таких слов самолюбивый глава государства точно сделает все возможное и невозможное, чтобы заблокировать коалиционный процесс. Так и произошло. Но Тимошенко и без коалиции получила достаточно плюсов от своей атаки на последний бастион Президента в парламенте.

Во-первых, избрание Литвина спикером практически заблокировало внеочередные парламентские выборы. С легальной, законной точки зрения Президент имеет все конституционные основания издать соответствующий указ. Но с точки зрения легитимности в общественном сознании такой шаг способен уничтожить даже остатки рейтинга главы государства и его избирательного блока. Ведь под чутким руководством Литвина ВР начала принимать „крайне необходимые Украине законы”. И их уже есть кому подписывать.

Во-вторых, данные законы, которые в настоящее время активно принимаются в парламенте, очень нужны не только стране, но и Юлии Тимошенко, и лояльным ей политическим силам, и отдельным фигурам. Ведь во многих строках антикризисных законов заложены настоящие „клондайки” для тех, кому дадут преференции. Именно Кабмин (правительственные комиссии то есть) будет определять, кто победил в тендерных соревнованиях на строительные и аграрные заказы ивыделять победителям большие средства. Какой простор для „откатов”! А повышение таможенных ставок кому выгодно? Риторический вопрос. Разумеется тем, кто контролирует импортные потоки. И это уж не говоря об изменениях к бюджету-2008 и госбюджете-2009. Там в определенных строках спрятаны миллиардные суммы на президентскую избирательную кампанию не будем говорить кого. Вероятно, еще и Литвину с Симоненко останется понемногу.

И пусть попробует Президент не подписать данные законы. Очень тяжело что-то разборчиво объяснить людям. Там же практически невозможно отсепарировать грешное от праведного – то есть, отделить правительственный лоббизм от действительно необходимых антикризисных мер. К тому же можно и на преодоление вето нарваться, если с „регионалами” поделятся бюджетным пирогом, который остается лакомым, невзирая на кризис.

В-третьих, вся история с коалициадой выгодной Тимошенко в пиарно-имиджевом смысле. Она ярко показала обществу, кто первый номер в политической баталии, а кто вынужден лихорадочно отбивать мощные удары; кто промоутер, а кто – могильщик „кааліції”; кто вроде как стремится стабилизировать политическую ситуацию, а кто ее упрямо и внешне бессмысленно дестабилизировал. В итоге Банковая получает на свою (своего) голову еще и немалую дополнительную долю ответственности за социально-экономический кризис, поскольку каждому украинцу доказано: справиться с экономическим кризисом невозможно, не преодолев политического. Что, в конце концов, правда. А кто не дает стабилизировать политическую конфигурацию? Поэтому...

Интересно, что имеются признаки плодотворной работы штаба БЮТ и с западными СМИ. В ведущих мировых агентствах сообщения о событиях 9 декабря прошли в четкой позитивной рамке: коалиция создана, противоречия между Тимошенко и Ющенко преодолены. Наконец-то. Впоследствии практически дословно сообщение информационных грандов цитировалось десятками печатных и электронных СМИ. Так же, как поздравления с созданием новой коалиции, которое послала Тимошенко и Ющенко Европейская народная партия (дружественная „Батькивщине”) в лице генсека ЕНП Антонио Лопеса Истуриаза. Резко отличались тональностью аналитические материалы в европейских печатных изданиях: британская „Файненшл Таймс”, немецкая „Зюддойче Цайтунг”, французская „Лез Экко” были весьма скептичны относительно возможности создания и оформления коалиции. Эти издания опирались на информацию собственных корреспондентов в Украине, а также украинских политиков и политологов.

В-четвертых, Тимошенко получила повод для ротации тех членов правительства, которые „не оправдали высокое доверие”. Речь идет, в первую очередь, о министре транспорта Иосифе Винском... Ненадежных правительственных чиновников можно теперь поменять и без формализации коалиции: голоса в зале есть.

В-пятых, на тактическую перспективу Тимошенко получила хитрого и опытного союзника в лице дважды спикера Владимира Литвина. Он приложит все усилия, чтобы удержаться в своем высоком кресле. И это явно будет играть на руку премьерке. Кажется, Юлии Владимировне должны были очень понравиться заявления спикера ВР, прозвучавшие в воскресенье в эфире одного из российских каналов: к подписанию коалиционного соглашения все готово, но Президент против коалиции БЮТ – НУ–НС – БЛ. „Противостояние, к величайшему сожалению, по линии президента, премьер-министра, весьма большое, и заложниками этого противостояния остаются общество, страна, люди... Сегодня есть попытка разорвать парламент и повести Украину на выборы в условиях кризиса, который усиливается". Под этими словами любой из депутатов БЮТ подпишется.

В-шестых, Тимошенко, говоря языком спецслужб „отвлекла внимание на малоценный объект”. На предотвращение создания коалиции, насколько известно автору, были брошены все лучшие силы Секретариата, в том числе президентские юристы и аналитики, а также десятки сотрудников СБУ. Между тем Юлия Владимировна получила возможности достигать своих реальных целей без особых препятствий. Тем более, что ей нужно продержаться до весны: потом заработают совсем другие модели и другая логика – логика президентской избирательной кампании. Война всех против всех.

Не так уж мало достижений для одной дымовой завесы.

Николай Писарчук