Трамп согласился забыть об Украине в обмен на услуги российских хакеров – доклад
В обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.
Об этом говорится в «компромате» на новоизбранного президента США, обнародованном изданием Buzzfeed.
«Российский режим стоял за недавней утечкой тревожных электронных писем Демократического национального комитета на платформу WikiLeaks», – говорится в тексте доклада.
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«В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США-НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, тема которой должна быть вытравлена» — говорится в «компромате».
Как сообщал УНИАН, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.
Трамп назвал этот доклад неправдивой, а ее публикацию — «политической охотой на ведьм».