Трамп согласился забыть об Украине в обмен на услуги российских хакеров – доклад

Об этом говорится в «компромате» на новоизбранного президента США, обнародованном изданием Buzzfeed.

«Российский режим стоял за недавней утечкой тревожных электронных писем Демократического национального комитета на платформу WikiLeaks», – говорится в тексте доклада.

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«В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США-НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, тема которой должна быть вытравлена» — говорится в «компромате».

Как сообщал УНИАН, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп назвал этот доклад неправдивой, а ее публикацию — «политической охотой на ведьм».