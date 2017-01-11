Трамп согласился забыть об Украине в обмен на услуги российских хакеров – доклад

11:51, 11 января 2017
Политика
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В обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом говорится в «компромате» на новоизбранного президента США, обнародованном изданием Buzzfeed.

«Российский режим стоял за недавней утечкой тревожных электронных писем Демократического национального комитета на платформу WikiLeaks», – говорится в тексте доклада.

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Россия стояла за утечкой электронных писем демократов / Скриншот из доклада

«В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США-НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, тема которой должна быть вытравлена» — говорится в «компромате».

Трамп согласился забыть об Украине в обмен на действия хакеров / Скриншот из доклада

Как сообщал УНИАН, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Трамп назвал этот доклад неправдивой, а ее публикацию — «политической охотой на ведьм».

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Теги: #Трамп#США#Россия