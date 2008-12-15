Литвин: коалиция провозглашена, а есть она, или нет - «это не суть важно»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН даст поручение работникам аппарата парламента обнародовать на официальном сайте ВР документы, которые касаются создания коалиции “трех”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.ЛИТВИН пообещал сделать это в ответ на просьбу народного депутата Украины Романа ЗВАРИЧА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) обнародовать документы, на основании которых председатель ВР сделал сообщение о создании коалиции трех фракций – БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина, поскольку возникают сомнения относительно юридического ее оформления.

«Коалиция провозглашена», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, для того, чтобы ВР работала, не важно, существует ли коалиция. «Есть ли коалиция - это не суть важно», - отметил В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что парламент начал работать, и необходимо, чтобы все политические силы объединились вокруг этого.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР. После своего избрания В.ЛИТВИН сделал сообщение о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.

Вечером 9 декабря пресс-служба фракции НУ-НС заявила, что не одобряла текст коалиционного соглашения о создании коалиции в составе фракций НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина. Текст коалиционного соглашения трех фракций без согласования с фракцией подписал заместитель председателя фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК, подчеркнули в пресс-службе НУ-НС.

10 декабря на заседании фракция НУ-НС приняла решение продолжить работу над текстом коалиционного соглашения с БЮТ и Блоком Литвина.