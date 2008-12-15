Депутаты НУ-НС заплутали между Ющенко и фракцией

Половина народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” пошли на совещание с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, остальные на заседании фракции одобрили текст коалиционного соглашения.

Как сообщил УНИАН представитель фракции НУ-НС Виктор ШЕМЧУК, на 10 часов утра было запланировано заседание фракции, на 11.00 - встреча с Президентом.

Однако на заседание фракции пришла лишь часть депутатов, остальные, по словам В.ШЕМЧУКА, пошли на 10.00 на встречу с главой государства.

“Я не хотел бы думать, что это была спланирована акция”, - сказал В.ШЕМЧУК.

По его словам, не понятно, почему о переносе времени встречи с В.ЮЩЕНКО сообщили лишь части депутатов фракции.

В.ШЕМЧУК сообщил, что депутаты, не попавшие на встречу с Президентом, решили провести заседание и обсудить текст коалиционного соглашения.

“Мы приняли решение о том, чтобы поддержать коалицию “Национального развития, стабильности и порядка” (в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – УНИАН), и поручили Борису ТАРАСЮКУ подписать коалиционное соглашение от имени фракции”, - сказал В.ШЕМЧУК.

В то же время он не смог назвать точное количество депутатов, которые присутствовали на заседании фракции и проголосовали за соответствующее решение. “Я точно не считал, приблизительно, половина”, - заметил В.ШЕМЧУК.