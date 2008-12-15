Депутаты НУ-НС заплутали между Ющенко и фракцией
Зато одобрили коалиционное соглашение...
|Виктор ШЕМЧУК
Как сообщил УНИАН представитель фракции НУ-НС Виктор ШЕМЧУК, на 10 часов утра было запланировано заседание фракции, на 11.00 - встреча с Президентом.
Однако на заседание фракции пришла лишь часть депутатов, остальные, по словам В.ШЕМЧУКА, пошли на 10.00 на встречу с главой государства.
“Я не хотел бы думать, что это была спланирована акция”, - сказал В.ШЕМЧУК.
По его словам, не понятно, почему о переносе времени встречи с В.ЮЩЕНКО сообщили лишь части депутатов фракции.
В.ШЕМЧУК сообщил, что депутаты, не попавшие на встречу с Президентом, решили провести заседание и обсудить текст коалиционного соглашения.
“Мы приняли решение о том, чтобы поддержать коалицию “Национального развития, стабильности и порядка” (в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина – УНИАН), и поручили Борису ТАРАСЮКУ подписать коалиционное соглашение от имени фракции”, - сказал В.ШЕМЧУК.
В то же время он не смог назвать точное количество депутатов, которые присутствовали на заседании фракции и проголосовали за соответствующее решение. “Я точно не считал, приблизительно, половина”, - заметил В.ШЕМЧУК.