Завтра Мельниченко передаст следователям свои пленки - источник

Завтра в Вашингтоне бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО в Посольстве Украины в США должен передать следственной группе и европейским экспертам фрагменты своих записей, которые могут касаться уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, 14 декабря в США вылетела следственная группа Генеральной прокуратуры Украины в составе десяти человек во главе с заместителем генпрокурора Николаем ГОЛОМШЕЙ, который курирует расследование этого дела.

Также в Вашингтон вылетели европейские эксперты, которых определил Совет Европы для проведения экспертизы на подлинность записей, сделанных Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, сказал источник.

В то же время в Генпрокуратуре Украины официально не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Как сообщал УНИАН, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявлял о готовности предоставить в ноябре оригиналы своих аудиозаписей для скорейшего проведения экспертизы на подлинность.

По его словам, экспертиза будет проводиться как на территории США, так и на территории Европы теми экспертами, которых определил Совет Европы. В частности, это будут эксперты как минимум из трех стран, с которыми уже есть окончательная договоренность со стороны Генеральной прокуратуры Украины.