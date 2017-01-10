В списке "пленных" Савченко есть погибшие и освобожденные ребята: в СБУ провели совещание

Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандіт, на заседании была проведена проверка этих списков и сопоставление их с официальными данным, передает "Украинская правда".

Участие в заседании также принимал советник главы МВД Арсена Авакова.

На совещании говорилось также о том, как уменьшить негативные последствия публикации списков для процесса освобождения.

Тандит сказал, что списки являются некорректными. "В этом списке есть без вести пропавшие ребята. Даже погибшие. Кроме того, есть те, кто уже освобожден", - сказал он.

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"Как публикация этих списков поможет освобождению заложников?! Эффективные переговоры всегда проводились без публичности", - считает Тандит.

Он утверждает, что информации может угрожать жизни заложников. Во-вторых, родные пленных могут стать жертвами мошенников, которые могут обещать информацию или помощь в освобождении.

Тандит отметил, что законодательство запрещает публикацию такой информации. Он сослался на закон о защите персональных данных и закон о борьбе с терроризмом.

Он также напомнил, что общался с Надежду Савченко накануне и пытался ее убедить не публиковать списки.

В списках, которые привела Савченко, в частности, нет ученого Игоря Козловского. Теористи арестовали его в январе прошлого года. Также, по информации Савченко, боевики хотят выменять у украинской стороны экс-мэра Славянска Нелю Штепу. Всего в списке Савченко является 524 человека.