Ющенко и Тимошенко поздравили судей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили судей с профессиональным праздником – Днем работников суда.

Как говорится в приветствии Президента Украины, “призванный стоять на страже закона, правды и справедливости, судья всегда был уважаемым лицом в украинском обществе”.

“На вас возложена особая ответственность – ведущая роль в перестройке Украины как демократического европейского государства, в котором утверждено верховенство права. Достижение этой стратегической цели требует от судей высокого профессионализма, принципиальности и твердой гражданской позиции”, отметил В.ЮЩЕНКО.

Премьер в своем приветствии отметила: “Превращение Украины в действительно правовое государство, в котором гарантируется эффективное судопроизводство, справедливое рассмотрение дел независимым, компетентным и беспристрастным судом, возможно при условии плодотворного сотрудничества и развития конституционного партнерства правительства с законодательной и судебной ветвями власти, внедрения европейских стандартов независимости судей”.

“Именно поэтому в Украине самым актуальным вопросом является осуществление судебной реформы с целью усовершенствования системы судоустройства, создания функционально и фактически независимого правосудия, обеспечение свободного доступа каждого гражданина к суду”, отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что “именно таким путем можно повысить авторитет судебной власти, обеспечить верховенство права, надлежащую защиту прав и свобод человека и интересов государства”.