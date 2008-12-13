Ющенко дал Нафтогазу и Черновецкому час, чтобы обогреть Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю НАК «Нефтегаз Украины» Олегу ДУБИНЕ и городскому председателю Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ на протяжении часа возобновить в домах жителей столицы подачу тепла и газа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, такое поручение Глава государства дал ввиду многочисленных жалоб киевлян, в домах которых отсутствует теплоснабжение и газ.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Президент держит на личном контроле ситуацию в Киеве и в целом по Украине.

И.ВАННИКОВА напомнила, что во вторник, 16 декабря, В.ЮЩЕНКО проведет совещание с губернаторами и мэрами городов Украины в связи с аналогичными киевским проблемами в регионах.