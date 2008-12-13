Ющенко дал Нафтогазу и Черновецкому час, чтобы обогреть Киев
19:54, 13 декабря 2008Политика
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Президент держит на личном контроле
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил председателю НАК «Нефтегаз Украины» Олегу ДУБИНЕ и городскому председателю Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ на протяжении часа возобновить в домах жителей столицы подачу тепла и газа.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, такое поручение Глава государства дал ввиду многочисленных жалоб киевлян, в домах которых отсутствует теплоснабжение и газ.
Пресс-секретарь подчеркнула, что Президент держит на личном контроле ситуацию в Киеве и в целом по Украине.
И.ВАННИКОВА напомнила, что во вторник, 16 декабря, В.ЮЩЕНКО проведет совещание с губернаторами и мэрами городов Украины в связи с аналогичными киевским проблемами в регионах.
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