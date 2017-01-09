"Думаю, что она поняла меня": в СБУ пообщались с Савченко по поводу публикации списков военнопленных (видео)
Намерения депутата Надежды Савченко опубликовать списки украинских пленных очень навредят заложникам и их семьям.
Об этом советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Он рассказал, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев.
"Я думаю, что она поняла меня", - указал советник главы СБУ.
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При этом Тандит назвал и конкретные причины, почему нельзя обнародовать подобные списки.
"В 2014-2015 гг., когда велись тяжелые бои, к сожалению, волонтеры передавали такие списки, и они были опубликованы в открытых источниках. После мы долгое время ловили жуликов, которые пытались использовать эти списки в своих корыстных целях", - сказал он.
Напомним, недавно нардеп Надежда Савченко написала в своем Facebook о намерении опубликовать в ближайшее время списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.
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