Киеву уже в понедельник обещают бессрочные акции протеста

Киевская организация Партии регионов 15 декабря начнет бессрочные акции протеста, если не будет возобновлено подачу тепла и горячей воды по всему Киеву.

Об этом говорится в открытом письме народного депутата Украины, руководителя Киевской организации ПР Василия ГОРБАЛЯ к правительству Украины и руководству Киевской городской администрации, текстом которого располагает УНИАН.

Как заявляет лидер столичных регионалов, почти половина киевлян осталась без отопления и горячей воды, поэтому организация Партии регионов требует принять незамедлительные меры для бесперебойной подачи тепла в квартиры киевлян и на социально важные объекты. «В противном случае мы уже с понедельника вынуждены будем начать бессрочные акции протеста», - подчеркивается в письме.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря АК «Киевэнерго» из-за задолженности прекратила горячее водоснабжение в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ заявил, что АК «Киевэнерго» не сможет возобновить горячее водоснабжение до тех пор, пока КГГА не перечислит компании задолженность по компенсации разницы в тарифах и не улучшит платежную дисциплину бюджетных и коммунальных организаций. Он заявил, что компания технически готова снабжать город горячей водой, однако ввиду снижения ДК «Газ Украины» давления в распределительных газопроводах, питающих ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принято решение направлять газовый ресурс исключительно на отопление.

«ДК «Газ Украины» требует погасить 380 млн. грн. долга и уплатить 100 млн. грн по прогнозному потреблению газа в декабре. Это астрономическая сумма для компании, и без города (КГГА – УНИАН) мы не сможем изменить ситуацию», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ, уточнив при этом, что, по расчетам компании, КГГА должна перечислить «Киевэнерго» 380 млн. грн. на компенсацию разницы в тарифах.

Между тем прокуратура Киева провела проверку законности ограничения поставок ОАО «Киевгаз» природного газа объектам жизнеобеспечения столицы и внесла предписание о немедленном возобновлении теплоснабжения.